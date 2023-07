Nestlé legte im ersten Halbjahr dank Preiserhöhungen global erneut deutlich im Umsatz zu. Mengenmäßig hat das Unternehmen hingegen etwas weniger verkauft. Alexander von Maillot (Foto), Vorstandsvorsitzender Nestlé Deutschland, will weiter in Nachhaltigkeit investieren.

Organisch ging der Umsatz des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns bis Juni um knapp 9 Prozent auf 46,3 Milliarden Franken (48,5 Mrd Euro) hoch, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vevey mitteilte. Der operative Gewinn lag bei 7,90 Milliarden Franken.

Deutschland-Chef Alexander von Maillot sieht weiterhin keinen Spielraum für Preissenkungen in naher Zukunft: „Bei vielen Rohstoffen haben wir immer noch Höchstpreise". Als Beispiele nannte er Zucker, Kaffee, Kakao und Tomaten. Das generelle Kostenniveau liege weiterhin oberhalb dessen, was vor der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges normal gewesen sei.

Während Nestlé auf dem europäischen Markt die Preise im ersten Halbjahr um 11,3 Prozent nach oben zog, blieb die Preissteigerung auf dem deutschen Markt „leicht unterhalb“ dessen im oberen einstelligen Bereich. Detaillierte Zahlen zu nationalen Märkten wurden nicht öffentlich gemacht.

In allen Märkten sorgte insbesonder Tiernahrung, aber auch Süßware und in Deutschland die Sparte Säuglingsnahrung für Umsatzzuwächse. Insgesamt ging dabei das Volumen im Absatz zurück. Das Umsatzplus ist daher nur mit Preisanpassungen zu begründen, die nach Aussage von Maillots auch in Zukunft zu erwarten seien; trotz aller Bemühungen Kosten einzusparen. „Unser Anspruch ist und bleibt es, geschäftlichen Erfolg und Wachstum zu erreichen. Mit starken Marken, verantwortungsvoller Preisgestaltung und angepassten Strukturen. Wir tun weiterhin alles in unserer Kraft stehende, um durch interne Einsparungen und Effizienzen Kosten abzufedern. Trotz des nach wie vor angespannten Umfeldes sind Investitionen in Nachhaltigkeit sowie in unsere Marken die Basis für den Erfolg von morgen. Wir setzen unseren Kurs fort, um einen positiven Einfluss auf Gesellschaft, Klima und Umwelt zu haben“, erklärt der Deutschland-Chef die nationale Nestlé-Strategie.

Nach Produktkategorien leisteten global Purina-Produkte für Heimtiere den größten Beitrag zum organischen Wachstum, wobei sowohl das Nass- als auch das Trockenfutter eine starke Dynamik aufwiesen. Purina ONE, Purina Pro Plan und Friskies verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. Kaffee verbuchte ein hohes einstelliges Wachstum, mit einer positiven Umsatzentwicklung bei allen Marken und einer anhaltenden Erholung bei den Ausser-Haus-Kanälen. Das Wachstum bei Säuglings- und Babynahrung lag im zweistelligen Bereich, mit breit abgestützten Beiträgen der Marken und Regionen. Milchprodukte verzeichneten ein hohes einstelliges Wachstum, mit einer starken Nachfrage nach Kaffeeweissern und erschwinglicher angereicherter Milch.

Süsswaren verbuchten ein zweistelliges Wachstum, unterstützt durch die starke Umsatzentwicklung bei KitKat. Fertiggerichte und Kulinarikprodukte verzeichneten ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, angeführt von Maggi. Nestlé Health Science erzielte ein niedriges einstelliges Wachstum, mit einer Rückkehr zu positivem Wachstum bei Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln im zweiten Quartal, angeführt von Garden of Life und Pure Encapsulations. Trotz vorübergehender Kapazitätsengpässe bei Perrier verbuchten Wasserprodukte ein mittleres einstelliges Wachstum, angeführt von S.Pellegrino und Acqua Panna.