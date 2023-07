Bereits seit 2016 gehört das niederländische Unternehmen Bettinehoeve anteilig zur Emmi Group, kürzlich wurde es komplett in die Schweizer Milch-Expertin eingegliedert. Damit verantwortet Emmi Deutschland ab sofort Vermarktung, Vertrieb und Außendienstbetreuung der Bettine Produkte auf dem deutschen Markt. Für Emmi Deutschland Geschäftsführerin Elisabeth Wagner-Wehrborn ist dieser Schritt eine echte Bereicherung: „Mit Bettine Ziegenkäse erhalten wir eine qualitativ und geschmacklich hochwertige Produktrange, die wir zusammen mit dem deutschen Lebensmittelhandel weiter ausbauen wollen“.

Die Spezialitäten-Palette umfasst verschiedene Ziegenfrisch- und -weichkäse, die für den LEH in Selbstbedienung oder an der Theke angeboten werden und auch für die Gastronomie zur Verfügung stehen. Das Unternehmen Bettinehoeve, das seinen Ursprung 1982 in Etten-Leur in den Niederlanden hat, ist bereits seit vielen Jahren mit seinen Spezialitäten unter der Marke Bettine erfolgreich auf dem deutschen Markt unterwegs. Ein traditionsreiches Sortiment, das sehr gut in das bestehende Käseportfolio der Emmi Deutschland passt, findet auch Sybren Ewijk, Geschäftsführer und Sohn des Bettinehoeve Gründers Johan Ewijk: „In den vergangenen Jahren konnten wir bereits eine starke Beziehung zur Emmi Gruppe aufbauen und wir freuen uns daher umso mehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vertriebsteam in Deutschland. Dieser Schritt ist für uns eine große Chance, die Marktposition unserer Marke Bettine zu stärken und weiter auszubauen.“