Mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg für den Vorschlag der Kommission zur so genannten Ökodesign-Verordnung gestimmt. Ziel der Richtlinie ist die Verbesserung der Nachhaltigkeit und der Lebensdauer von Produkten in der Europäischen Union. Nun können die Länder- und Parlamentsgespräche beginnen, um zu entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. Nachhaltige Produkte sollen in Zukunft zur Norm werden und es den Verbrauchern ermöglichen, Energie zu sparen, Reparaturen zu erleichtern und beim Einkauf umweltbewusste Entscheidungen zu treffen. Dazu dürfe die Lebensdauer eines Produkts nicht durch Designmerkmale begrenzt werden. Softwareupdates, Ersatzteile und Zubehör müssen dem Gesetzesentwurf nach zukünftig „für einen angemessenen Zeitraum verfügbar sein“.