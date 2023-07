Darüber hinaus betreut er die Fachsparte Markeneis und u.a. den Fachausschuss Speiseeis-Rohstoffe als Geschäftsführer. Er folgt damit auf Ernst Kammerinke, der den BDSI nach vierzehn Jahren verlässt und in den Ruhestand geht. Dr. Mario Mundorf ist Volljurist. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Trier und dem Referendariat in Siegen war der gebürtige Kölner viele Jahre arbeits- und tarifrechtlich für eine andere Branche in Köln tätig.