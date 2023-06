Der Absatz ging im vergangenen Geschäftsjahr um 15 Prozent zurück. Der Durchschnittserlös konnte von 2,48 Euro je Liter auf 2,67 Euro gesteigert werden. Die wesentlichen Treiber der Entwicklung seien laut Unternehmen die historisch geringe Ernte im Kalenderjahr 2021. Der Badische Winzerkeller lagerte im Geschäftsjahr 2022 18,3 Millionen Liter Wein ein. Das sind 6,9 Millionen Liter mehr gegenüber dem Vorjahr. Zudem waren die Folgen der Ukraine-Krise erheblich, die zu einer verstärkten Kaufzurückhaltung der Verbraucher führte und führt.

In den Geschäftsfeldern entwickelte sich der Badische Winzerkeller unterschiedlich. Im Discount gingen die Absätze und Umsätze aufgrund der fehlenden Rohstoffverfügbarkeit deutlich zurück, im Lebensmittel-Einzelhandel konnte das Vorjahresniveau fast gehalten werden, im Bereich Fachhandel und Gastronomie konnten bei wachsenden Durchschnittserlösen die Umsätze dagegen ausgebaut werden. Nach wie vor liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten jedoch in den Bereichen LEH und Discount mit über 80 Prozent Anteil am Gesamterlös des Badischen Winzerkellers.