Blaschak durchlief mehrere Positionen bei Coca-Cola Deutschland, bevor er Vorstandsmitglied bei Hochland und Kamps wurde. Anschließend leitete er als Vorstandsvorsitzender die Berentzen-Gruppe. Zuletzt machte der 54-Jährige sich als Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen selbstständig.

Pia Kollmar, Hauptgesellschafterin und Beiratsvorsitzender der Oettinger Brauerei, äußerte sich zum neuen Führungsmitglied wie folgt: „Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele notwendige Veränderungsprozesse angeschoben und zum Teil bereits erfolgreich umgesetzt. Jetzt treten wir mit Stefan Blaschak in eine neue Phase ein. Es gilt, die begonnenen Projekte zielgerichtet voranzutreiben sowie die Stärken unseres Unternehmens zu stärken und im Markt herauszustellen.“ Das Unternehmen freue sich auf Blaschaks „breite Branchen-, Marketing- und Finanzexpertise“ und möchte nun „mit voller Kraft die Zukunft gestalten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Im vergangenen Jahr hatte die Brauerei ihren Standort im thüringischen Gotha geschlossen. Teile der Produktionskapazitäten und -anlagen sollten auf andere Standorte der Unternehmensgruppe in Deutschland verlagert werden. Die Brauerei reagiere damit auf die Entwicklung des Absatzvolumens im Biermarkt in den vergangenen Jahren und stelle sich für die Zukunft neu auf, hieß es vor einem Jahr.