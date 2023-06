Kinderwerbung Özdemir mit Kompromiss zu Werbeverboten

Die geplanten Werbebeschränkungen für ungesündere Lebensmittel, die sich an Kinder richten, sollen enger gefasst werden, kündigte Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Foto) in einem Gespräch mit der „Rheinischen Post“ an. In den präzisierten Entwurf seien Anregungen und Kritik eingeflossen. Die neuen Kompromisse werden jedoch als „nicht zielführend“ kritisiert.