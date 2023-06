Klimapolitik Irland könnte Milchviehbestand reduzieren

Zum Erreichen der EU-Klimaziele zieht Irland in Erwägung, in den nächsten drei Jahren etwa 200.000 Kühe zu töten. Dies sei in einem internen Papier des Landwirtschafsministerium in Dublin vorgeschlagen worden. Ähnliche Pläne für Deutschland gibt es aktuell nicht.