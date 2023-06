Die Freiberger Lebensmittel GmbH, Berlin, beruft zum 1. Juli Dr. Thorid Klantschitsch (Foto) als Vorsitzende in die Geschäftsführung. Die 53-jährige promovierte Lebensmittelingenieurin berichtet an Hans-Peter Gai, Chief Operating Officer (COO) der Südzucker AG.

Freiberger ist seit 1998 eine 100-prozentige Tochter der Südzucker AG. Zuletzt war Dr. Klantschitsch sechs Jahre lang für die Royal Zeelandia Group, einem in 84 Ländern vertretenen Backzutatenhersteller, tätig. Davor arbeitete sie in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Convenience Food, Backzutaten, Schokolade und Fleisch. Mit Dr. Klantschitsch als CEO wird die Geschäftsführung, die bislang aus den drei Geschäftsführern Oliver Heinisch, Thomas Schulz und Carsten Stahn bestand, auf vier Mitglieder erweitert. Diese Verstärkung sei auf das Wachstum von Freiberger zurückzuführen, so Hans-Peter Gai.