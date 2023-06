Zum 1. Juni 2023 integriert der Hersteller von Handelsmarken im Bereich Hygienepapiere, die Wepa Gruppe, den Bereich Faseraufbereitung der insolventen Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein GmbH in ihr Werk am Standort Kriebstein.

Von Kübler & Niethammer übernommen werden laut einer Mitteilung alle Grundstücke und Gebäude, die Produktionsanlagen des Bereichs Stoffaufbereitung und das Kraftwerk.

„Für uns ist der Standort Kriebstein ein wichtiger Teil der Wepa Unternehmensgruppe und unser Kompetenzzentrum für gefaltete Produkte. Durch die Integration der Stoffaufbereitung von Kübler & Niethammer werden wir am Standort Kriebstein Recyclingprodukte integriert fertigen. Außerdem können wir aufbereitetes Altpapier über den Eigenbedarf hinaus an Dritte anbieten. Insgesamt haben wir in den vergangenen Wochen sowie nun im Rahmen der Übernahme der Anlagen 40 Mitarbeitende von Kübler & Niethammer eingestellt. Damit ist eine zukunftsfähige Lösung gefunden worden, die der strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens entspricht und unseren Fokus auf Nachhaltigkeit unterstreicht“, erläutert Martin Krengel, Vorstandsvorsitzender der Wepa Gruppe.

Mit 4 000 Mitarbeitenden produziert die Wepa Gruppe an 13 Standorten in Europa Hygieneprodukte wie Toilettenpapier, Handtuchpapier, Taschentücher und Servietten. Der Jahresumsatz liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Im Consumer-Geschäftsbereich ist Wepa der Spezialist für die Handelsmarken der europäischen Einzelhändler.