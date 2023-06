Grund für die Diskussion war vor allem der Artikel 11 der geplanten EU-Verpackungsverordnung. Dort heißt es, dass Flaschen künftig dauerhaft gekennzeichnet werden müssen "woraus die Verpackung besteht und in welchem Abfallbehälter sie gehört". Dies sei jedoch nur möglich, wenn die Kennzeichnung direkt auf den Flaschen angebracht wäre, statt auf den weit verbreiteten Papier-Etiketten, wie sie im deutschen Flaschenpfandsystem üblich sind. Aktuell beteiligen sich alleine in der Bierbranche 1.500 deutsche Brauereien, die gemeinsam mehr als drei Milliarden Mehrwegpfandflaschen nutzen. Am Donnerstag reagierte die EU-Kommission mit einer Pressemitteilung, in der es heißt, dass auch ablösbare Papier-Etiketten diese Bedingungen erfüllen und damit die Flaschen weiterhin verwendet werden können.

Ein weiterer Streitpunkt betraf die Verwendung von Mehrwegbierkästen. Die Kommission wolle den "Leerraumanteil" begrenzen, also die Luft in Transportverpackungen, womit ebenfalls Millionen Bierkästen aussortiert werden müssten. In der Klarstellung heißt es nun jedoch „Transportverpackungen in bestehenden Mehrwegsystemen, wie zum Beispiel Bierkästen, von dieser Regel auszunehmen.“

Der Deutsche Brauer-Bund begrüßt die Klarstellungen der EU-Kommission und den Ansatz der EU Mehrweg zu stärken, sieht jedoch immer noch weiterhin ungelöste Fragen. „Die Stärkung von Mehrwegsystemen gerade auch im Bereich der Getränkewirtschaft ist Ziel der geplanten EU-Verordnung, deshalb dürfen seit Jahrzehnten erfolgreich funktionierende Modelle durch die Regelungen nicht in ihrer Existenz gefährdet werden“, äußert sich DBB-Hauptgeschäftsführer Holger Eichele zu den Neuerungen und ergänzt: „Wir laden die verantwortlichen EU-Politiker ein, sich vor Ort in unseren Brauereien und im Handel ein Bild davon zu machen, wie das Mehrwegsystem in Deutschland funktioniert und von den Verbrauchern genutzt wird. Auf dieser Basis können sie einschätzen, welche Präzisierungen im gegenwärtigen Entwurf noch nötig sind, um bewährte Mehrwegsysteme angemessen zu berücksichtigen.“

Das Fazit der EU-Kommission ist hingegen durchweg positiv: „Das Pfandsystem in Deutschland ist ein Erfolg. Die Kommission ermuntert auch andere Mitgliedstaaten und Wirtschaftszweige, solche Systeme einzuführen.“