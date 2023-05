Der Nudelhersteller Alb-Gold verkündet einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Die Söhne der bisherigen Geschäftsführerin Irmgard Freidler, Oliver und André Freidler (Foto v. l.), werden ihre Nachfolge antreten. Auch der Chef der Spaichinger Nudelmacher tritt zurück und gibt seinen Posten an die jüngere Generation ab.

Alb-Gold Teigwaren aus Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb produziert unter anderem Nudeln und Spätzle in Papierverpackungen und ist bekannt für seine nachhaltige Wirtschaftsweise. André und Oliver Freidler sind bereits seit 2010, nach dem Tod ihres Vaters, in das Familienunternehmen eingestiegen. Irmgard Freidler wird Alb-Gold weiterhin als Mitglied der Geschäftsführung erhalten bleiben.

Auch das von Alb-Gold übernommene Traditionsunternehmen Spaichinger Nudelmacher vermeldet einen Wechsel in der Geschäftsführung. Franz-Anton Seeburger verabschiedet sich in den Ruhestand und gibt ebenfalls die Leitung an Oliver und André Freidler ab.

Die Unternehmen kommen zusammen auf etwa 350 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von circa 70 Millionen Euro. Pro Tag bringen die beiden Standorte 150 Tonnen Teigwaren auf die Waage. Die wichtigsten Marken sind Alb-Gold, Dinkel-Max und Seitz glutenfrei.