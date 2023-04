Das Unternehmen Lanxess Flavors & Fragrances will für sein gesamtes Portfolio an Aroma- und Duftstoffen, Konservierungsmitteln und Produkten für Tiernahrung bis zum Jahresende 2023 nachhaltige Produktvarianten anbieten.

Hintergrund ist dabei wohl, dass der Spezialchemie-Konzern bis 2050 seine gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral machen will. Zu den wichtigsten Produkten des Geschäftsbereichs Flavors & Fragrances zählen die Konservierungsmittel Kalaguard und Purox sowie Aroma- und Duftstoffe der Marken Kalama und Purolan.

Holger Hüppeler, Leiter des Geschäftsbereichs Flavors & Fragrances, sagt: „Mit der Transformation unserer Produktion sind wir Vorreiter beim Angebot nachhaltiger Produkte und gestalten die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit in der Personal and Home Care Industrie aktiv mit. Gleichzeitig helfen wir unseren Kunden, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Die Umstellung des Portfolios geschieht in einem Markt, in dem die Bedeutung nachhaltig hergestellter Produkte immer wichtiger wird. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Anteil nachhaltig zertifizierter Produkte an allen Neuzulassungen im Bereich Personal and Home Care verdoppelt und lag 2022 bei 22 Prozent.