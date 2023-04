Feld, der bisher die Geschäfte der Jacobs Holding leitete, verfügt über Führungserfahrung in diversen internationalen Unternehmen. Er leitete das Marktforschungsunternehmen GfK und die WMF-Gruppe. Innerhalb beider Unternehmen habe er sich dabei unter anderem stark auf die Themen Kundenorientierung, Digitalisierung und Kultur zur Sicherstellung der Future Readiness konzentriert. Durch seine Arbeit in leitenden Positionen bei Procter & Gamble, Johnson & Johnson sowie Beiersdorf sammelte über jahrzehntelange Erfahrung in der Konsumgüterindustrie. Als ehemaliger Vize-Präsident des deutschen Markenverbands setzte er sich zudem maßgeblich mit dem Thema nachhaltige Entwicklung auseinander.

„Peter Felds Erfolgsbilanz bei internationalen Markenherstellern ist herausragend. Zudem hat er langjährige Erfahrung in der Nahrungsmittelindustrie. Mit dieser einzigartigen Kombination hat er die idealen Voraussetzungen, um Barry Callebaut erfolgreich und mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum weiterzuentwickeln“, erklärt Patrick De Maeseneire, Verwaltungsratspräsident bei Barry Callebaut.

„Schokolade ist für mich eine Herzensangelegenheit, zumal ich meine Karriere vor vielen Jahren in der Nahrungsmittelindustrie begonnen habe. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung bei Barry Callebaut einzubringen und gemeinsam mit dem gesamten Team das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte des Unternehmens zu schreiben“, so Peter Feld abschließend.