Katjes International übernimmt über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Bübchen Bodycare voraussichtlich zum Ende des Jahre 2023 den Henkel-Standort in Viersen, gab Tobias Bachmüller (Foto), geschäftsführender Gesellschafter Katjes International, jetzt bekannt.

Übernahme Henkel-Standort Viersen geht an Bübchen

Dies gescheheim Rahmen des Erwerbs des Henkel Oral Care Geschäfts inklusive aller Markenrechte wie bereits im Dezember 2022 vereinbart. Im Rahmen der Übernahme des gesamten Standorts werden auch die für die Oral Care Produktion erforderlichen Mitarbeiter:innen von der Bübchen Bodycare übernommen. „Nach der erfolgreichen Bübchen Akquisition von Nestlé/Galderma im Jahr 2020 freuen wir uns unsere Bübchen Familie weiter wachsen zu sehen. Zusammen mit den Mitarbeiter:innen in Viersen werden wir in der Lage sein das Zahn- und Mundpflegegeschäft konsequent weiterzuentwickeln und Innovationen kurzfristig in den Markt zu bringen," freut sich Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.