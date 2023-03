Die Vorplanung habe etwas länger gedauert. Zunächst hatte „Radio SAW“ darüber berichtet. Höhn erklärte, an dem Gebäude solle eine besondere Außenfassade entstehen. Diese werde den „Klimawandel widerspiegeln“. Er bleibe hierzu aber noch bewusst vage - der Rest sei eine „Überraschung“. Ab 2024 will Höhn in Schönebeck (Salzlandkreis) Eis produzieren. Daran halte er fest, sagte Höhn. Dann könnten 40.000 bis 70.000 Packungen pro Tag und jährlich etwa 5.000 Tonnen Eis hergestellt sowie perspektivisch bis zu 250 Menschen beschäftigt werden. Auch ein gastronomisches Angebot in Schönebeck sei geplant.