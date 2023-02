Ihnen wird vorgeworfen, dass mit Listerien kontaminierte Wurstwaren in den Verkehr gebracht wurden, elf Konsumenten daraufhin eine Listeriose entwickelten, die schließlich zumindest mitursächlich für deren Ableben gewesen sein soll. Einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge lautet die Anklage auf fahrlässige Tötung in elf Fällen, fahrlässige Körperverletzung in sieben Fällen und Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in 101 Fällen. Listerien können bei einem geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Gesundheitsbehörden meldeten damals 37 Krankheitsfälle, die mit Wilke-Produkten in Verbindung gebracht wurden.