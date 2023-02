Zum 1. März tritt Frank Scheidemann die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Sebastian Koeppel beim niedersächsischen Fruchtsafthersteller Beckers Bester an. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Neben Scheidemann, der als Vorsitzender der Geschäftsführung den Bereich Supply Chain-Management verantwortet, komplettieren die bisherigen Prokuristen Frederik Fahrenholz (Finanzen, IT & Personal) und Jan-Boris Bräuer (Marketing & Vertrieb) als Geschäftsführer das neue Managementteam des Familienunternehmens.

Der Uslarer Frank Scheidemann verfügt den Angaben zufolge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Getränkeindustrie. In seiner letzten Station leitete er die börsennotierte Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Bad Überkingen.

Das Unternehmen Beckers Bester bleibt weiterhin in Familienhand. Die Gesellschaftsanteile des bisherigen Geschäftsführers und Miteigentümers Sebastian Koeppel, Urenkel der Firmengründerin Bertha Becker, wurden innerhalb der Familie weitergegeben und er widmet sich zukünftig neuen Projekten außerhalb des Fruchtsaftunternehmens.

Sebastian Koeppel leitete das Familienunternehmen seit mehr als zehn Jahren. Unter Koeppel konnte in den letzten Jahren in einem umkämpften und rückläufigen Marktsegment trotz mehrerer Krisen der Umsatz wieder deutlich gesteigert werden, wie es vom Unternehmen hieß.