Madea war unter anderem bei der Mast-Jägermeister SE elf Jahre tätig und verantwortete dort zuletzt als „Head of Global Brand & Portfolio Management“ die gesamte Marken- & Portfoliostrategie sowie die Bereiche Innovation & Akquisition. Madea hat in ganz Europa gearbeitet und in vielen Ländern gelebt, und auch als Gründer kennt er sich in der Spirituosenbranche aus. Das operative Management vertraut Madea allerdings seinen beiden Companions an: Raphael Vollmar und Gerald Koenen aus der Geschäftsführung.