Den Berichten zufolge waren bei dem Vorfall in der M&M-Fabrik in Pennsylvania zwei Mitarbeiter einer Drittfirma bei Wartungsarbeiten in den teilweise gefüllten Tank gefallen. Rettungskräfte mussten ein Loch in den Tank schneiden, um die beiden Arbeiter zu befreien. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen per Hubschrauber. Die Arbeiter erlitten den Berichten zufolge zwar keine schweren Verletzungen. Allerdings waren sie laut Behörde OSHA nicht befugt, in den Tanks zu arbeiten und nicht in den nötigen Sicherheitsvorkehrungen unterrichtet.