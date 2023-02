Das Unternehmen agiert ab sofort als Haus Cramer Gruppe. Das Geschäft wird zukünftig mehr als die Herstellung und den Vertrieb von Biermarken beinhalten. Der unternehmerische Fokus wird zur Portfolioabrundung auf weitere Getränkesorten ausgeweitet. Er umfasst Kooperationen mit anderen starken Marken und zielt auf eine noch höhere Auslastung der eigenen Braustätten sowie eine weitere Stärkung des Auslandsgeschäfts ab. Daneben bietet die Gruppe unterschiedliche Dienstleistungen – auch für Fremdfirmen – an. Des Weiteren werden Investitionen in vielversprechende Start ups geprüft und Kooperationen mit anderen Firmen zur Hebung von Synergien eingeleitet „Wir verstehen uns künftig nicht mehr als reine Bier-Company, sondern öffnen uns für alle Geschäftsbereiche, die in der Gastronomie und vom Konsumenten benötigt werden“, sagt Helmut Hörz, CEO & CFO sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Haus Cramer Gruppe. „Damit werden wir für unsere Partner in der Gastronomie, aber auch für unsere Endkunden noch einmal attraktiver. Wir möchten den Menschen über den ganzen Tag hinweg mit Getränkelösungen begleiten.“

Die neue Unternehmensstruktur basiert künftig auf den Säulen Produktion, Beteiligungen, Supply Chain, Marketing & Vertrieb, Shared Services sowie Marken & Lizenzen. Darüber hinaus beabsichtigt die Haus Cramer Gruppe, in den nächsten zwei Jahren ca. 200 Mio. Euro in neue Mitarbeiter, die Marken, eine zukunftsweisende IT-Infrastruktur sowie in Maschinen und Beton zu investieren. Der Grundstein für die strategische Neuausrichtung wurde bereits in den zurückliegenden Wochen und Monaten gelegt.