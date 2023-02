Ausbau Erlebnis-Sennerei erweitert Käse-Reifekeller

Die Tiroler Schau-Sennerei Zitteral investiert rund 6 Millionen Euro in die Erweiterung ihres Käse-Reifekellers und in ihr Lager am Firmenstandort in Mayrhofen. Letzteres werde noch am heutigen Donnerstag in Betrieb genommen, so das Unternehmen.