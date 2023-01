Baumert wird in dieser Funktion die bisherigen Aufgabenstellungen von Thomas Bittel übernehmen.

Der Vorstandsvorsitzende von Landgard, Oliver Mans, dankt Thomas Bittel für seine langjährige Arbeit bei Landgard: „Wir respektieren die Entscheidung von Thomas Bittel, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und danken ihm sehr herzlich für seine erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer bei Landgard in den zurückliegenden Jahren.“ Thomas Bittel habe die positive Entwicklung von Obst & Gemüse bei Landgard maßgeblich vorangetrieben. Auch weiterhin stehe Thomas Bittel dem Unternehmen in beratender Funktion zur Verfügung, so Mans abschließend.