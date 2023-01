Die Salzwedeler Baumkuchen GmbH will zum Sommer hin ihre Produktion stillegen. Wie die Inhaberin und Geschäftsführerin des Unternehmens Rosemarie Lehmann nun mitteilte, sei sie jedoch für Übernahmeangebote weiterhin offen.

Feinkost und Delikatessen Baumkuchenhersteller Salzwedeler will schließen

Laut Lehmann habe inzwischen jeder Mitarbeiter ein Kündigungsschreiben erhalten. Die 74-jährige betonte, dass das Unternehmen nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesteckt habe, sondern die erfolglose Suche nach dem Nachfolger ausschlaggebend für diesen Schritt gewesen sei. Man habe bereits viel Geld in die Suche nach einem geeigneten Nachfolger investiert. Der Baumkuchen aus Salzwedel gilt als Delikatesse und wird unter anderem in der Feinkostabteilung des Berliner Kaufhauses Kadewe angeboten.