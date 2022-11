Die industrielle Lebkuchenproduktion wird zunehmend von bayerischen Betrieben dominiert. Wie das Landesamt für Statistik in München nun mitteilte, stammten 2021 rund 74,2 Prozent aller Lebkuchen aus deutschen Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern aus dem Bundesland.

Damit ist der bayrische Anteil an der deutschen Lebkuchen-Erzeugung in den vergangenen zehn Jahren signifikant gestiegen. Im Jahr 2011 lag der bayrische Erzeugungsanteil von Lebkuchen, Honigkuchen und ähnlichen Produkten in Deutschland mit 27.269 Tonnen noch bei knapp einem Drittel der Gesamtproduktion.

Im Jahr 2021 fertigten die 26 Betriebe in Bayern insgesamt 62.721 Tonnen der Saisonprodukte. Das sind rund 1,9 Prozent mehr als noch im Jahr 2020.