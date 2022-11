Die Katjes Greenfood begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 25 Millionen Euro. Damit sollen Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen getätigt werden.

Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in ausgewählten europäischen Ländern und weiteren Staaten. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt.

Die Katjes-Greenfood-Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 | WKN: A30V3F) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 8,00 Prozent p.a. ausgestattet. Die Mindestanlagesumme (Stückelung) beträgt 1.000 Euro. Das öffentliche Angebot wird über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (Direct Place) abgewickelt. Die Zeichnungsfrist startet am 17. November 2022 und endet am 22. November 2022, 12:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Voraussichtlich ab dem 29. November 2022 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden.

Mit der Anleihe strebt Katjes Greenfood Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen an. Die Mittelverwendung dient zudem der Rückführung von Brückendarlehen aus der im Sommer 2022 abgeschlossenen 100-Prozent-Akquisition des britischen Backwarenherstellers Genius Foods Limited, britischer Marktführer für glutenfreie Fertigbackwaren.

Marius Rodert, CFO der Katjes Greenfood: „Mit einer starken Beteiligungs- und Finanzierungsstruktur im Rücken bieten sich uns in dynamischen Märkten derzeit eine Vielzahl von Opportunitäten für Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen. Die Katjes Gruppe wird weiterhin finanziell und strategisch voll engagiert bleiben und den Ausbau unseres Portfolios weiter unterstützen.“

Katjes Greenfood ist neben Katjes Deutschland und Katjes International die dritte Säule der Katjes-Gruppe mit jeweils identischer Eigentümerstruktur. Katjes Greenfood verfügt über ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio, der Fokus des Unternehmens liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen mit Proof-of-Concept, die in den Trendbereichen Future Food und pflanzenbasierte Ernährung führende Marken (Marktführerschaft) stellen.