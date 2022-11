Der Sohn des Unternehmensgründers Dieter Fuchs startete seine berufliche Laufbahn im Unternehmen demnach bereits 2009 als Trainee. Im Fokus seiner Arbeit stand von Beginn an, den Digitalisierungsprozess der Fuchs Gruppe aktiv voranzutreiben. In seiner Rolle als CIO habe Alexander Fuchs die IT der Gruppe maßgeblich geprägt und entscheidenden Anteil gehabt an der Einführung und Weiterentwicklung von Softwarelösungen. Nils Meyer-Pries, CEO der Fuchs Gruppe, dankt Alexander Fuchs für sein Engagement.

Mit seiner Expertise wird Alexander Fuchs der Fuchs Gruppe weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Darüber hinaus bleibt seine Verbundenheit zum Unternehmen auch als Mitglied des Familienrats der Familienstiftung DF Family Trust sowie als Geschäftsführer der Familiengesellschaft DFS Beteiligungen GmbH bestehen.