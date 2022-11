Personalie Henkel ernennt Deutschlandchef für Konsumgütergeschäft

Paul Vetter (Foto), derzeit General Manager Laundry & Home Care Henkel in Deutschland und der Schweiz, wird zum 1. Januar 2023 General Manager für den neu geschaffenen Unternehmensbereich Consumer Brands in Deutschland und übernimmt damit zusätzlich die Geschäftsführung von Beauty Care Retail in Deutschland.