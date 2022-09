Bestätigt wurde der Vorstand mit Präsidentin Barbara Körner (Coca-Cola GmbH, Berlin), Vize-Präsidentin Astrid Williams (PepsiCo Deutschland GmbH) und Vize-Präsident Henning Rodekohr (VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH).

Neben dem Vorstand gehören dem Präsidium des Verbandes in der neuen Legislatur folgende Persönlichkeiten aus den Unternehmen der Branche an: Roel Annega (Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG), Jan-Friedrich Büchler (ADM WILD Europe GmbH &Co.KG), Oliver Kiefer (Red Bull Deutschland GmbH), Stefan Müller (Hassia Gruppe), Fabian Neumann (MEG Weißenfels GmbH & Co. KG), René Püchner (Capri Sun Vertriebs GmbH) und – zudem als Schatzmeister – Christian Schindel (Rhön Sprudel Gruppe). Neu ins Präsidium wurde Cornelia Folz (Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH) gewählt.

Der Verband hat Anfang September sein 140-jähriges Jubiläum als einer der ältesten Wirtschaftsverbände in Deutschland begangen. Angesichts der aktuellen Lage und der großen Herausforderungen für die Unternehmen der Branche soll dieses im kommenden Jahr im Rahmen einer Veranstaltung auch öffentlich gewürdigt werden, etilt der Verband mit.