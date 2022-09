Klages kommt von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG. Als verantwortlicher Senior Manager beriet er Peter Kölln bereits langjährig in Steuerfragen.

„Wir freuen uns, mit Simon Klages einen echten Generationswechsel auf der Führungsebene einzuleiten. Simon Klages wurde in einem Blue Chip-Unternehmen ausgebildet und hat in den letzten acht Jahren als Berater von Peter Kölln bewiesen, dass er mittelständisch pragmatisch mit höchster Qualität Themen voranbringen kann“, sagt Geschäftsführer Manfred Vondran. „Das ist eine hervorragende Grundlage, um das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter nachhaltig zu entwickeln“, so Vondran weiter.

Klages wird in der Geschäftsleitung die Bereiche Finanzen, Controlling, Steuern, Legal sowie IT verantworten. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Peter Kölln, ein Unternehmen, das mich seit Kindestagen begleitet“, so der 39-jährige Simon Klages.