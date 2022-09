Teewirtschaft Tee ist so beliebt wie nie

Die Menschen in Deutschland haben 2021 so viel Tee getrunken wie noch nie. Der Pro-Kopf-Konsum von Schwarz-, Grün-, Kräuter- und Früchtetee in Deutschland stieg auf rund 71,5 Liter, wie aus dem jetzt veröffentlichten Tee-Report 2022 hervorgeht. Das seien rund 1,5 Liter mehr als in 2020.