Mit der Natursanft-Produktpalette geht Penaten den bereits eingeschlagenen Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit weiter voran: So besteht die neue Naturkosmetik-Linie beispielsweise aus Inhaltsstoffen bis zu 100 Prozent natürlichen Ursprungs. Damit unterstreicht die Marke ihren klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Konsumenten, die ein stärkeres Umweltbewusstsein und größeres Interesse an Inhaltsstoffen entwickelt haben. Das belegen laut Penaten auch aktuelle Zahlen: Innerhalb eines Jahres sei der Umsatz von natürlichen Babypflegeprodukten in 2021 um 1,7 Prozent gestiegen und die Käuferschaft natürlicher Babypflege in 2021 um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen.

„Mit dem Launch setzen wir wichtige Impulse für mehr Nachhaltigkeit und Natürlichkeit im Bereich der Babypflege“, sagt Burkhard Anders, Senior Commercial Director DACH Mass Market & General Manager Alpine bei Johnson & Johnson Consumer Health. „Aus Studien wissen wir, dass mittlerweile gut ein Drittel aller Käufer natürlicher Babypflege Premium-Käufer sind – im Vergleich zu allen Babypflege-Käufern gehen sie zweimal häufiger einkaufen, geben viermal mehr im Jahr für Babypflegeprodukte aus und zeichnen sich durch eine besonders hohe Loyalität zu Premium-Marken aus.“

In der neuen Linie finden Käufer eine natürlichere Variante der Penaten-Klassiker: Bad & Shampoo, Pflegelotion, Pflegecreme für Gesicht und Körper sowie Massage- und Pflegeöl und Wundschutzcreme. Bio-Aloe Vera, Sheabutter und Rapsöl gehören dabei zu den wichtigsten Inhaltsstoffen. Alle Produkte sind dermatologisch, auch für sensible Haut, als hautverträglich bestätigt. Vier der fünf Produkte wurden durch Ecocert Cosmos als Naturkosmetik zertifiziert. Die komplette Linie ist parfümfrei sowie frei von Inhaltsstoffen auf Basis von Erdöl, Silikonen und PEG. Zudem enthält keines der Produkte Mikroplastik. Zudem sind die Produkte der Natursanft-Linie vegan, bis auf die Wundschutzcreme, die Bienenwachs enthält.