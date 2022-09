Johannes Hill (Foto) übernimmt ab sofort die Leitung des Vertriebs inklusive des Außendienstes für den Standort Deutschland bei Beiersdorf. In seiner neuen Rolle berichtet er direkt an Christian Haensch, Geschäftsführer Deutschland/Schweiz.

Johannes Hill verfügt über elf Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden Positionen in Marketing & Vertrieb in der Konsumgüterbranche, bei Beiersdorf und L‘Oréal, teilt Beiersdorf mit. Zuletzt war er als Customer Director beim Nivea-Hersteller tätig.

Hill tritt die Nachfolge von Florian Wolfram an, der als Geschäftsführer an den Standort Kanada in Montreal wechselt.