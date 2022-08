Im einst stolzen Zentrum des deutschen Sanddorn-Anbaus gehen die Lichter aus. Das anhaltende Sterben der Sträucher sorgt dafür, dass in der Sanddorn Storchennest GmbH in Ludwigslust erstmals in der mehr als 40-jährigen Firmengeschichte die Ernte ausfällt.

Beim zweiten großen Anbauer in Mecklenburg-Vorpommern, Forst Schneebecke in Alt Steinhorst bei Rostock, wird gerade zum letzten Mal geerntet, wie Firmenchef Benedikt Schneebecke sagt. Danach werden die Sanddorn-Plantagen umgebrochen. Künftig sollen dort Weihnachtsbäume wachsen. Andere große Anbauer in Deutschland in Brandenburg und Sachsen-Anhalt beobachten auf ihren Plantagen nach eigenen Angaben bisher kein Sanddorn-Sterben. Ein Forschungsprojekt unter Beteiligung des Julius-Kühn-Instituts läuft, hat aber bisher keinen Durchbruch bei der Ursachensuche vermelden können.