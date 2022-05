Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Gruppe, ergänzt: „Estrella Galicia ist genau wie wir ein international agierendes Familienunternehmen und in Spanien sehr beliebt – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft.“ Das Neue im Portfolio der Warsteiner ist ein untergäriges, helles Exportbier mit goldglänzender Farbe.

Estrella Galicia wird seit 1906 in Galicien im Norden Spaniens in der inhabergeführten Brauerei der Familie Hijos de Rivera in der fünften Generation gebraut. Der Vorsitzender von Corporacion Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, freut sich auf die neue Zusammenarbeit: „Mit Hilfe von Warsteiner wollen wir auch in Deutschland die Verbraucher mit einem Bier überzeugen, das einen verführerischen Geschmack von Spanien bietet". Estrella Galicia ist ab sofort in der Gastronomie erhältlich und ab Anfang Juli auch im Handel.