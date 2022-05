In der neuen Logistikanlage wird Dachser vor allem Kontraktlogistikdienstleistungen für Kunden aus dem Industriegüter- und Lebensmittelbereich abwickeln, teilt das Unternehmen mit. Dazu gehören Transport, Lagerung und kundenspezifische Zusatzdienstleistungen wie Kommissionierung und Konfektionierung als auch Display-Bau. Die Anlage kann komplett auf unterschiedliche Temperaturbereiche reguliert werden, so dass auch gekühlte Lebensmittel gelagert werden können. Für die neue Anlage wurde eine ehemalige Industriebrache saniert und für die gewerbliche Neuansiedlung unter anderem für Dachser entwickelt.

Der Standort in Dettelbach liegt verkehrsgünstig zwischen der A3 und der A7 unmittelbar am Biebelrieder Dreieck. Mit der Erweiterung um einen Kontraktlogistikstandort in Dettelbach verstärkt der Logistikdienstleister seine Präsenz im Raum Würzburg zusätzlich zum bestehenden Knotenpunkt in Kürnach. „Wir sind ein stabiler Partner für unsere Kunden und ein verlässlicher Versorger der Region“, sagt Alfred Miller, Managing Director Dachser Food Logistics. „Wir investieren in die Zukunft des Standorts Würzburg und ermöglichen unseren Kunden und potenziellen Neukunden Wachstum. Transport und Warehousing aus einer Hand reduziert Komplexität, und unser Multi-User Ansatz schafft Synergien für unsere Kunden.“

Der Neubau verfügt außerdem über moderne Bürobereiche inklusive Räume für Schulungen und Meetings. Mittelfristig entstehen bis zu 100 gewerbliche und kaufmännische Arbeitsplätze bei Dachser in Dettelbach.

Auch die Ausbildung von Fachkräften liegt Dachser sehr am Herzen. So bildet das Familienunternehmen in Kürnach und künftig auch am Standort in Dettelbach Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung, Bürokaufleute, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistik und Berufskraftfahrerinnen und -fahrer aus. „Wir legen hohen Wert auf den persönlichen Kontakt zu allen Schulen und Bildungsträgern in der Region", erklärt Jan-Oliver Schneider, Niederlassungsleiter des Dachser Logistikzentrums Würzburg. „Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung übernehmen wir unsere Auszubildenden zu nahezu einhundert Prozent. Sie sind die Nachwuchskräfte für unsere Zukunft.“

Vergangene Woche fand der symbolische Spatenstich für die neue Anlage im Beisein von Vertretern von Dachser und des Industrie- und Logistikimmobilienentwicklers Panattoni sowie des stellvertretenden Landrates des Landkreises Kitzingen, Robert Finster, und des Bürgermeisters von Dettelbach, Matthias Bielek, statt.