Erste Meilensteine auf diesem Weg sei bereits erreicht. So konnte eine neue 10-Liter-Beutelmilch-Anlage in Betrieb genommen werden, um die Produktionskapazität zu erweitern. Zudem laufen inzwischen die ersten Eismix-Produkte für die Herstellung von Speiseeis vom Band, die unter anderem von Kunden aus den Bereichen System- und klassischer Eisgastronomie nachgefragt werden und damit einen neuen Kundenkreis für das Unternehmen erschließen sollen. Bislang wurden in Schöppingen vor allem frische Molkereiprodukte für die Gemeinschaftsgastronomie und den Foodservice produziert. Neben Eismix wird zukünftig auch Spezialsahne insbesondere für das EU-Ausland und für den süd-/ostasiatischen Raum produziert werden. Diese hat einen besonderen Erhitzungsprozess durchlaufen, um ihre Haltbarkeit zu erhöhen. Die Installation der dafür erforderlichen zusätzlichen Erhitzungstechnologie befindet sich in der Umsetzung. Auch im Bereich Produktvorbereitung stehen Erweiterungen auf dem Investitionsprogramm der Konzernmutter frischli Milchwerke für die Betriebsstätte in Schöppingen.



Dank dieser Investitionen stellt sich die Sahnemolkerei H. Wiesehoff wettbewerbsfähig für die Zukunft auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies zeigt sich auch am Kundenkreis, der nicht mehr nur aus Rehburg, wo das Stammwerk von frischli ansässig ist, sondern auch aus Schöppingen bedient wird: So soll die Produktion von Frozen Yoghurt und veganem Schoko-Eismix für eine große Fastfood-Kette schrittweise aus dem Frischli-Werk Rehburg in den Betrieb Schöppingen verlagert werden.