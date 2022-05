Statistisches Bundesamt Mehr Fleischersatz hergestellt

Der Ernährungstrend zu Fleischersatzprodukten hält an. 2021 wurden in Deutschland 98.000 Tonnen Lebensmittel im Wert von 458 Millionen Euro hergestellt, die Fleisch oder Fleischprodukte mit pflanzlichen Alternativen ersetzten, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete.