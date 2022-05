Wie die Brauerei am Donnerstag in Leuven mitteilte, habe die Steigerung des Umsatzes, bereinigt um die Folgen von Währungsumrechnungen sowie Zu- und Verkäufen, sogar bei elf Prozent gelegen. Dabei führt das Unternehmen die positive Entwicklung zu etwa drei Prozentpunkten auf einen gestiegenen Absatz zurück. Den größten Teil am Wachstum hätten jedoch der Verkauf von teureren Marken und höhere Preise beigetragen.

Nach Angaben des Unternehmens sei der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fünf Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar (4,25 Milliarden Euro) gestiegen. Der Konzern, der neben Beck's auch Marken wie Budweiser oder Stella im Portfolio hat, bestätigte zudem seine eigene Prognose für das laufende Geschäftsjahr.