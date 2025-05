Christian Schneider soll sich bei Manner um alles Digitale kümmern. Bildquelle: Manner

Der Süßwarenhersteller Manner hat Christian Schneider zum Director Digital Marketing & Consumer Services ernannt. Schneider leitet ab sofort die digitalen Aktivitäten des Unternehmens und berichtet an Marketingchefin Julia Hrabal, wie Manner mitteilte.

Schneider verantwortet nach Angaben des Unternehmens die digitale Marken- und Kampagnenaktivierung für die Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt und Ildefonso. Zu seinen Aufgaben gehören die digitale Werbung, Plattformen und Websites, Performance Marketing und Social Media sowie Data & Analytics und das Konsumentenservice.

Der 38-Jährige war zuletzt beim österreichischen Kinderfahrrad-Hersteller Woom tätig. Dort baute er zunächst als Head of E-Commerce Europe die entsprechende Abteilung auf und leitete ab 2023 das globale Digital Marketing-Team, wie Manner mitteilte. Zuvor arbeitete Schneider sieben Jahre für den Automobilhersteller Stellantis, wo er zuletzt als Head of Digital für die digitalen Touchpoints und Werbemaßnahmen aller Marken in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika verantwortlich war. Seine Karriere begann er den Angaben zufolge als Kundenberater in Werbeagenturen.

„Für mich als Wiener ist es eine Ehre, gemeinsam mit meinem Team eine Vielzahl an solch ikonischen, heimischen Marken mitverantworten zu dürfen“, zitierte das Unternehmen Schneider in der Mitteilung. Marketingchefin Hrabal ergänzte: „Wir freuen uns, mit Christian Schneider einen ausgewiesenen Digital-Experten in unser Team zu holen und unsere Marken gemeinsam in eine noch digitalere Zukunft zu führen.“