Grund für diese Einschätzung ist, dass der Konzern in den ersten zwölf Wochen bis Mitte März 2022 bereits einem Umsatz-Zuwachs von rund 9 Prozent, auf 16,2 Milliarden Dollar (15,1 Mrd. Euro), verzeichnen konnte. Und dies war dem Vernehmen nach noch ein geringerer Zuwachs als der Pepsico-Rivale Coca-Cola erzielen konnte.

Mit fast 5,3 Milliarden Dollar war der Gewinn im ersten Quartal nach Auskunft von Pepsico mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Dies soll nach um Wechselkurseffekten bereinigten Ergebnissen aber vor allem an Geschäften in Nord- und Lateinamerika liegen. Die Nachfrage in Europa gehe allerdings zurück.

Unter dem Strich konnte das Unternehmen mit 4,26 Milliarden Dollar rund zweieinhalb Mal so viel verdienen wie im ersten Quartal 2021.