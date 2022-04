In Deutschland hat die Vermahlung von Kakaobohnen im ersten Quartal 2022 deutlich zugelegt. Es seien insgesamt rund 98 Tonnen Kakao vermahlen worden, ein Anstieg um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mitteilte.

Grundlage der Statistik sind die Daten von zwölf Unternehmen, die mit ihren Produktionsstätten am Meldeverfahren teilnehmen. Mit dem jüngsten Anstieg bewege sich die Kakaovermahlung in Deutschland fast wieder auf dem Niveau von der Zeit vor der Corona-Virus-Pandemie, so der BDSI.