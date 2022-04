John Galvin (Foto) übernimmt zum 1. Juni 2022 den Vorsitz der Geschäftsführung bei Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE). Er folgt Frank Molthan, der zum 1. Januar 2023 in den Aufsichtsrat wechseln soll.

John Galvin kam im Mai 2019 zur CCEP DE als Geschäftsführer Commercial. Er habe die Weiterentwicklung der Bereiche Sales und Marketing systematisch vorangetrieben und so maßgeblich zur verbesserten Profitabilität der deutschen Business Unit beigetragen, teilt das Unternehmen mit. Zusätzlich habe der gebürtige Ire die Kundenbeziehungen und das Geschäft mit großer Umsicht durch die Corona-Pandemie navigiert.

Galvin besitzt langjährige und umfassende Management- und Führungserfahrungen sowohl in Europa als auch in der Region Asien-Pazifik. Vor seiner Tätigkeit bei CCEP DE war er zuletzt als Geschäftsführer beim Abfüllunternehmen Coca-Cola İçecek für Pakistan verantwortlich. Von 2008 bis 2015 arbeite Galvin als Geschäftsführer von Diageo in Indonesien.

Galvin folgt Frank Molthan (61), der im Sommer 2016 den Vorsitz der Geschäftsführung für Deutschland übernommen hatte und zum 1. Januar 2023 in den Aufsichtsrat wechseln soll.

Damian Gammell, Chief Executive Officer von CCEP: „Frank Molthan hat eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung des Geschäfts in Deutschland gespielt und es in seiner Zeit als Vorsitzender der Geschäftsführung zurück auf den Wachstumspfad gebracht. Frank Molthan hat über 30 Jahre sehr erfolgreich für Coca-Cola gearbeitet und eine starke Basis für weiteren Erfolg geschaffen. Jetzt freue ich mich darauf, mit John Galvin die begonnene Reise in Deutschland fortzusetzen.“