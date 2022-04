Astrid Kloos (Foto) ist neue Geschäftsführerin von Cereal Partners Worldwide. Sie folgt Nicolas Wahli, der die Verantwortung für das Cerealien-Geschäft in Großbritannien und Irland übernimmt.

Astrid Kloos begann ihre Karriere bei Nestlé 2001 und war zuletzt Customer Sales Director der Nestlé Deutschland. Zuvor bekleidete sie verschiedene Positionen im Marketing und im Vertrieb für die Kategorien Kaffee und Schokolade, Cerealien, Kulinarik und Eiscreme, teilt das Unternehmen mit. Ab dem 1. April 2022 übernimmt sie nun die Geschäftsführung von Cereal Partners Worldwide mit Verantwortung für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie für die nordeuropäischen Märkte (CPW North Cluster).

Nicolas Wahli arbeitet seit 2002 bei Nestlé und durchlief verschiedene Positionen, unter anderen in Zentralamerika, Frankreich, Belgien und Portugal. Er verantwortete seit 2018 die DACH-Regionen bei Cereal Partners Worldwide und integrierte die nordeuropäischen Märkte in das neue CDW North Cluster. Jetzt übernimmt er als BEO UK & Ireland die Verantwortung für das Cerealien-Geschäft in Großbritannien und Irland.

Cereal Partners Worldwide ist ein Joint-Venture von Nestlé und General Mills und auf die Produktion von Frühstückscerealien spezialisiert.