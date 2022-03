Die Tican Fresh Meat A/S, die seit 2016 zu Tönnies gehört, wechsel ihre Unternehmensspitze am 1. April 2022 aus. Sebastian Laursen (Foto) wird neuer CEO der Unternehmensgruppe.

Er folgt damit auf Niels Jørgen Villesen, der 24 Jahre im Unternehmen und zuletzt als CEO tätig war. Laursen und Villesen werden die Geschäfte für einen reibungslosen Übergang zunächst bis spätestens Ende Juni gemeinsam führen, teilt Tican mit. Für diesen Zeitraum werde Villesen als CEO verantwortlich bleiben.

Laursen begann scheine Karriere als Sales und Logistic Trainee bei der BPI A/S. Später wurde er dort von 2012 bis 2016 als Sales Manager für die Bereiche Hong Kong und China eingesetzt. Als Export Manager verantwortete er 2016 bei Tönnies Nordic den Vertrieb in den Regionen Hong Kong, China, Taiwan, Vietnam und Singapur. Hier war er auch an der Entwicklung und Ausweitung des Vertriebs in Australien, den USA und Neuseeland von sowohl dänischen als auch deutschen Werken der Tönnies-Gruppe aus beteiligt. Er begleitete zudem den Niederlassungsaufbau von Tönnies in den USA.

Tican-Vorstand Frank Duffe sagt: „Sebastian Laursen ist seit 2016 in führenden Positionen bei Tönnies und Tican tätig. Er hat bereits einige Jahre mit Niels Jørgen Villesen zusammengearbeitet und so Einsicht in das Unternehmen und seine Abläufe bekommen. Wir sind überzeugt, dass Sebastian mit seiner Branchenkenntnis und internationalen Vertriebserfahrung den Weg des Unternehmens in eine gute Zukunft weiterführen wird.“