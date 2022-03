Öl Sonnenblumenöl bald Mangelware?

Sonnenblumenöl könnte in Deutschland schon in einigen Wochen Mangelware werden. Davon geht der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) aus. Grund ist der Krieg in der Ukraine, dem wichtigsten Lieferland für Sonnenblumenöl.