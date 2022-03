Der Maultaschen-Marktführer Bürger bietet ab April 2022 sein Einzelhandels-Sortiment – bestehend aus Maultaschen, Gnocchi, Spätzle und Schupfnudeln – im neuen Verpackungs-Design an. Primäres Ziel sei es, damit an Präsenz, Relevanz und Profil zu gewinnen, heißt es in einer Pressemeldung. Gleichzeitig sollen aber auch neue, ernährungsbewusste Zielgruppen erschlossen werden, die noch mehr Umsatzzuwachs versprechen.

Hauptmerkmale des Designs sind laut Bürger ein bunter Farbcode und appetitliche Serviervorschläge auf den Verpackungen. Diese sollen Stammkunden und Neukäufer bei der Orientierung am Kühlregal unterstützen und für Differenzierung, Wiedererkennbarkeit sowie Aufmerksamkeit sorgen. Für Veganer und Vegetarier geeignete Produkte sind beispielsweise in auf den ersten Blick erkennbaren Lila- und Pinktönen gehalten – Produkte mit Huhn bekommen eine gelbe Farb-Codierung.

Zusätzliche Verbraucherinformationen, wie beispielsweise das offizielle V-Label (Vegan-Logo), ein Hinweis auf die Verwendung von KAT-zertifizierten Eiern aus Bodenhaltung ohne das Töten von Küken und ein Laktosefrei-Zeichen, sollen Sicherheit beim Kauf geben. Eine klare Lebensmittelkennzeichnung durch den bekannten Nutri-Score und die Nutzung des Familienlogos bieten der Zielgruppe zusätzliche Auskunft.

Sortiments-Neuerungen gibt es außerdem ab sofort bei den Gnocchi, die nun alle vegan sind. Schupfnudeln und Spätzle sind in zwei Verpackungsgrößen erhältlich und sollen Familien und kleinere Haushalte ansprechen, beide in recycelbaren Folien. Mit dem abwechslungsreichen Sortiment möchte Bürger vor allem Flexitarier ansprechen, die Käufer, die ihren Konsum an Fleisch- und weiteren tierischen Produkten reduzieren wollen.