Der Konzern ist mit einem Joint Venture sowohl in der Ukraine als auch in Russland geschäftlich aktiv. In beiden Ländern beschäftige man 5370 Mitarbeiter, davon etwa 1800 in der Ukraine. AB Inbevs Europa-Chef Jason Warner wurde mit den Worten zitiert: „Wir stehen in engem Kontakt mit unseren 1800 ukrainischen Kollegen und tun alles in unserer Macht Stehende, um sie und ihre Familien zu unterstützen und ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen so gut wie möglich zu gewährleisten. Wir wissen von unseren KollegInnen, dass die Situation an der Grenze extrem herausfordernd ist, und wir wollen helfen, wo wir können.“