David Greenberg war zuletzt Präsident der L'Oréal Professional Products Division in Nordamerika, einem wichtigen Wachstumstreiber in diesem Markt, wie das Unternehmen am Mittwoch weiter mitteilte. Er hat bei L'Oréal mehr als 28 Jahre in Führungspositionen in verschiedenen Märkten, Geschäftsbereichen, Marken und Funktionen verbracht. Mit Greenberg übernimmt erstmals ein US-Amerikaner die Leitung der US-Sparte von L'Oréal.