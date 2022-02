Meil-Fischer verantwortete zuletzt bei Jacobs Duowe Egberts Peet's als Global Innovation Lead das Innovations- und Strategie-Management der Kategorie Instant Coffee. Von 2011 bis 2016 war sie zudem bereits in der Zentrale der Arla-Gruppe in Dänemark tätig, so das Unternehmen in einer Presseinformation.

Sie berichtet nun an Patrik Hansson, Deutschland-Chef von Arla Foods. Dieser freut sich sehr über die Marketingexpertin: „Sie bringt eine hohe Expertise in der Entwicklung von Wachstumsstrategien und im Innovationsmanagement mit. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie maßgeblich unsere Wachstumsziele im Rahmen unserer Strategie FUTURE26 sowie unsere Nachhaltigkeitsinitiativen vorantreiben und Arla in den kommenden Jahren zu einer Household Name Brand ausbauen. Mit der Neueinführung eines Vice President Marketing wird der Bereich aufgewertet und erhält einen noch höheren Stellenwert in unserem Unternehmen.“

Laurence Meil-Fischer freut sich ebenfalls, wieder ein Teil von Arla zu sein: „Arla Foods ist eines der weltweit führenden Molkereiunternehmen mit starken, innovativen Marken und führend im Bereich Nachhaltigkeit. Dieser Fokus auf eine nachhaltige Milchwirtschaft und Innovationen bietet sehr gute Voraussetzungen, um Arla als starke, beliebte Marke auf dem deutschen Markt weiterzuentwickeln.“